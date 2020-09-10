Британская актриса Дайана Ригг умерла в возрасте 82 лет, сообщает BBC News.

Ригг начала сниматься в конце 1960-х годов. Известность ей принесло участие в британском сериале «Мстители» и роль девушки агента 007 в фильме «На секретной службе ее Величества».

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Съемки в кино и на телевидении Ригг совмещала с работой в театре. С 1959 до 1971 годы она служила в Королевском Шекспировском театре, участвовала в спектаклях Национального театра Великобритании и многих других. Четыре раза номинировалась на театральную премию «Тони», последний раз за роль в постановке «Моей прекрасной леди» на Бродвее в 2018 году.

Дайна Ригг также известна по роли Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов».

С 1994 года Ригг носила титул Кавалерственной дамы, который ей пожаловали за вклад в театральное искусство.