Россия откроет границу с Южной Осетией
Источник: Интерфакс
Россия откроет границу с Южной Осетией. Об этом объявлено по итогам заседания оперштаба по коронавирусу.
Как пояснили в штабе, соответствующее постановление правительства будет подписано «в ближайшие дни».
Южная Осетия станет второй страной после Абхазии, с которой Россия откроет сухопутную границу.
Россия также открыла авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Мальдивами и Египтом.