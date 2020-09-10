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Россия откроет границу с Южной Осетией

Источник: Интерфакс

Россия откроет границу с Южной Осетией. Об этом объявлено по итогам заседания оперштаба по коронавирусу.

Как пояснили в штабе, соответствующее постановление правительства будет подписано «в ближайшие дни».

Южная Осетия станет второй страной после Абхазии, с которой Россия откроет сухопутную границу.

Россия также открыла авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Мальдивами и Египтом.

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