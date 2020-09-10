Институт Гамалеи дал разъяснения по статье о российской вакцине от коронавируса, в которой нашли статистические аномалии. Суть ответа не раскрывается

, разработавший российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», направил в научный журнал The Lancet развернутые ответы на вопросы, возникшие к статье об испытаниях вакцины. Об этом «Интерфаксу» сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, не раскрывая деталей.

7 сентября группа ученых из разных стран опубликовали открытое письмо к журналу The Lancet и авторам статьи об испытаниях российской вакцины. Они заявили о статистических аномалиях, обнаруженных в нескольких экспериментах, описанных в статье, и поставили под сомнение подлинность представленных данных. Ученые обратили внимание, что титр (уровень) антител в крови участников испытаний после иммунизации в разных группах совпал, несмотря на то, что это были разные люди, получившие разные компоненты вакцины.

Сотрудник Центра Гамалеи Денис Логунов, руководивший разработкой вакцины, заявил, что ошибок в публикации нет. Он отказался отвечать на открытое письмо, но пообещал дать пояснения журналу The Lancet.

8 сентября Минздрав РФ сообщил, что выпустил в гражданский оборот первую партию вакцины «Спутник V», которая прошла испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора. Скоро вакцина должна поступить в регионы России. После этого начнется вакцинация населения из групп риска.

В Минздраве также говорили, что с 9 сентября в России начнется III фаза клинических исследований вакцины «Спутник V», в ней примут участие 40 тысяч добровольцев. III фаза испытаний предшествует постоянной регистрации вакцины, она может продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет.