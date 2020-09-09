Сбербанк и Mail.ru Group станут совладельцами «Кухни на районе». Они получат 84,7% акций сервиса

Сбербанк и Mail.ru Group объявили, что их совместное предприятие «O2O» инвестирует в сервис экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе».

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы», компания получит 84,7% акций сервиса, оставшиеся доли сохранят за собой основатели «Кухни на районе».

Сделка будет закрыта до конца четвертого квартала 2020 года. Ее сумма не раскрывается. Ранее в мае «O2O» уже получила 30% акций сервиса в залог по займу на 290 миллионов рублей.

После интеграции с «O2O» сервисом можно будет пользоваться в том числе через Delivery Club, а авторизоваться в нем — через VK Connect или Сбербанк ID.

Сервис «Кухня на районе», работающий в формате , был создан в 2017 году основателями «Рокетбанка». Сейчас у проекта 34 кухни в Москве, которые выполняют более 20 тысяч заказов в день. В 2020 году сервис планирует достичь выручки более трех миллиардов рублей.