Для фильмов-претендентов на «Оскар» разработаны новые требования. Они касаются расы, пола и гендера

Американская киноакадемия представила новые требования для картин, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

по меньшей мере один из главных или важных героев второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение;

по меньшей мере треть исполнителей ролей второго плана должны быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТК+ или людьми с особенностями физического или ментального развития;

главная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из этих групп населения;

представители этих групп должны составлять по крайней мере треть команды фильма, а также занимать по крайней мере две творческие руководящие должности;

студия, выпустившая фильм, должна предоставлять возможности оплачиваемой стажировки, обучения и работы представителям этих групп, а также нанимать их в подразделения рекламы и дистрибуции.

Требования разделены на четыре категории. Картина должна соответствовать как минимум двум из них, чтобы получить «Оскар» в категории «Лучший фильм». Новые правила начнут действовать с 2024 года.

Киноакадемия заявила, что стандарты разработаны, чтобы поддержать равное представительство разных групп населения на экране и при создании фильма, а также отразить разнообразие аудитории, которая ходит в кино.

Американскую киноакадемию ранее неоднократно обвиняли в расизме и сексизме при вручении «Оскара». Критики утверждали, что выбирающие победителей члены Киноакадемии — в основном белые мужчины — игнорировали работы женщин и представителей киноиндустрии с другим цветом кожи.