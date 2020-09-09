AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавируса, которую совместно разрабатывают компания AstraZeneca и Оксфордский университет, приостановлены.

Такое решение принято из-за побочной реакции у одного из участников испытаний, сообщает BBC News со ссылкой на заявление AstraZeneca.

Представители компании подчеркнули, что речь идет «об обычной паузе», не став уточнять, какие именно осложнения возникли у участника испытаний. Американский сайт STAT, первым сообщивший о приостановке испытания, пишет со ссылкой на источник, что доброволец поправится. The New York Times, в свою очередь, также со ссылкой на источник сообщает, что речь идет о воспалении спинного мозга.

AstraZeneca проводит III фазу испытания вакцины от коронавируса. В испытаниях задействованы около 30 тысяч человек в США, Великобритании, Бразилии и ЮАР.

III фаза испытаний, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, предшествует постоянной регистрации вакцины. После этого проводится еще и IV фаза — пострегистрационные исследования.

Кроме AstraZeneca, к третьему этапу испытания вакцины от коронавируса в мире подошли еще несколько компаний, в том числе Moderna, Pfizer/BioNTech и китайские ученые. Российская вакцина «Спутник V», созданная в Центре Гамалеи, также находится на этапе III фазы испытаний, в них должны принять участие 40000 человек.