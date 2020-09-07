В России выписан первый штраф за отсутствие теста на ковид после возвращения из-за границы. Житель Санкт-Петербурга заплатит за это 15 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал местного жителя за то, что он в трехдневный срок не отчитался о прохождении теста на коронавирус после возвращения из-за границы. Как сообщает РИА Новости, это первый такой случай в России.

Петербуржец оштрафован на 15 тысяч рублей — это минимальная сумма, предусмотренная соответствующей КоАП.

Как отмечает «Интерфакс», в Санкт-Петербурге с начала августа составлен уже 101 протокол о непредоставлении результатов тестов на коронавирус. Судебные решения по остальным делам пока не вынесены.

С середины июля граждане России, возвращающиеся из-за рубежа, должны в трехдневный срок сдать тест на коронавирус и загрузить его результаты на портал «Госуслуг». До этого при въезде в страну нужно было проходить обязательный 14-дневный карантин.