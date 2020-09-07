«Вы единственный человек в стране, кто может нас услышать». Уволенные работники многомиллиардного культурного проекта Путина записали к нему видеообращение

Сокращенные работники фонда «Национальное культурное наследие» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Фонд отвечает за масштабный проект по созданию культурно-образовательных комплексов в четырех российских городах — Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе. Идея проекта принадлежит Путину. По замыслу, в комплексах должны быть созданы филиалы главных российских музеев и театров — Большого театра, Эрмитажа, Мариинского театра и Третьяковской галереи.

Как сообщала «Медуза», сотрудников фонда, работавших там с момента запуска проекта в 2018 году, во время карантина из-за эпидемии коронавируса сократили за считанные дни. В июне 2020 года были уволены 128 человек. Им не заплатили ни долги по зарплате, ни выходные пособия. Сокращенные сотрудники написали несколько писем Путину, а также премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителям Большого театра, Эрмитажа, Мариинского театра и Третьяковской галереи. Работники фонда также подали в общей сложности более 80 исков в суды.

Обращение уволенных сотрудников фонда «Национальное культурное наследие» Alexander Mkrtychyan

«Большинство из нас, чтобы принять участие в такой значимой для страны стройке, поменяли место работы, переехали с семьями в города за тысячи километров от дома. <…> Перед нами в одночасье встали вопросы: как нам смотреть в глаза своим семьям, чем выплачивать долги, кредиты, оплатить дорогу домой», — говорится в видеообращении.

Уволенные работники подчеркивают, что официальные обращения в адрес президента, в прокуратуру, к членам правительства и в трудовую инспекцию результата не дали, а судебные решения о взыскании долгов с работодателя не исполняются. «Вы единственный человек в стране, кто может нас услышать», — обращаются бывшие сотрудники фонда к Путину и просят его разобраться в ситуации.

Стоимость проекта по созданию культурно-образовательных комплексов составляет 120 миллиардов рублей. По распоряжению Путина он финансируется на средства самой закрытой российской государственной компании — холдинга . Сотрудники фонда были уволены именно из-за требований холдинга.

Кремль пока никак не реагировал на обращения работников фонда.

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