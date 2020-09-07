Уроженца Узбекистана, совершившего теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, приговорили к 40 пожизненным срокам и еще 1368 годам тюрьмы

Суд в Турции приговорил уроженца Узбекистана Абдулгадира Машарипова, устроившего теракт в ночном клубе в Стамбуле 1 января 2017 года, к пожизненному заключению, сообщает Reuters.

Формально в общей сложности Машарипов получил 40 пожизненных сроков и еще дополнительно 1368 лет тюрьмы. Права на досрочное освобождение у него не будет.

В ходе процесса Машарипов отказался признать свою вину.

В ночь на 1 января 2017 года Машарипов открыл стрельбу из автоматического оружия в клубе Reina на берегу Босфора. В результате его действий погибли 39 человек, в том числе одна гражданка России, 65 человек получили ранения. Ответственность за атаку на клуб взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Машарипов был задержан спустя две недели после теракта. Непосредственно после преступления ему удалось скрыться, переодевшись и смешавшись с толпой убегавших из клуба посетителей.