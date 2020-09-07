Новака Джоковича дисквалифицировали за неспортивное поведение на US Open. Он попал мячом в линейную судью

Первая ракетка мира Новак Джокович досрочно завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису (US Open).

В воскресенье в матче четвертого круга в Нью-Йорке против испанца Пабло Карреньо-Бусты сербского теннисиста дисквалифицировали за неспортивное поведение. После проигрыша первого сета Джокович не глядя отбросил мяч ракеткой в сторону задней стенки корта и случайно попал в линейную судью. Мяч ударил ей в горло, женщина упала и начала кашлять. Теннисист сразу же принес ей извинения и помог подняться. Через некоторое время судья самостоятельно покинула корт.

По решению организаторов US Open Джокович будет лишен всех рейтинговых очков и призовых денег, заработанных на турнире.

После инцидента сербский теннисист опубликовал пост в инстаграме, в котором еще раз публично принес извинения за случившееся. «Вся эта ситуация опечалила и опустошила меня. Организаторы сказали мне, что с линейной судьей все в порядке. Мне очень жаль, что ей пришлось пережить этот стресс. Это было не намеренно», — написал он.

Новак Джокович — один из самых титулованных теннисистов в истории. Он выиграл 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде, в том числе трижды побеждал на US Open.