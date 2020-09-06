В Техасе на параде в поддержку Трампа затонули четыре лодки

Как минимум четыре лодки затонули и еще несколько разбились о камни на озере Трэвис вблизи Остина, штат Техас, где в субботу прошел лодочный парад в поддержку президента США Дональда Трампа.

Мероприятие организовали через фейсбук — к участию приглашали владельцев лодок «всех форм и размеров», украшенных «патриотическими цветами» и флагами в поддержку Трампа, намеревающегося в ноябре повторно избраться на пост главы государства.

В результате на озере собрались несколько сотен лодок. Как заявили в офисе местного шерифа, из-за того, что лодки начали двигаться одновременно, на озере образовалась сильная волна и это привело к бедствиям.

По данным спасательных служб, в результате инцидента никто не пострадал. Несколько человек были оперативно спасены из воды.