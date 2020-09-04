Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3» с альтернативным финалом

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола закончил работу над новой версией своего фильма «Крестный отец 3», сообщает Vanity Fair со ссылкой на заявления режиссера и студии Paramount.

Коппола изменил начало и концовку фильма, а также перемонтировал некоторые сцены, отреставрировал видео и звук.

Новая версия фильма получит другое название — «„Крестный отец“ Марио Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне».

Студия Paramount выпустит новую версию «Крестного отца 3» в ограниченный прокат в декабре — к 30-летней годовщине выхода первого фильма. Позднее картина также выйдет на стриминговых платформах и DVD.

Фильм «Крестный отец 3» считается самой слабой частью кинотрилогии «Крестный отец», снятой Фрэнсисом Фордом Копполой. В частности, критике подверглась актерская игра дочери режиссера Софии Копполы.

Первые два фильма кинотрилогии, вышедшие в 1972 и 1974 годах, получили в общей сложности девять «Оскаров». «Крестный отец 3» получил две антипремии «Золотая малина» за игру Софии Копполы.

Ранее Фрэнсис Форд Коппола дважды перемонтировал свой другой известный фильм «Апокалипсис сегодня».