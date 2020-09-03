Жители дома в Новосибирске спасли двух детей из горящей квартиры. Их сбросили с третьего этажа на растянутое внизу одеяло

Жители Новосибирска спасли двоих детей из горящей квартиры на улице Мясниковой, сбросив их с третьего этажа. Дети упали на одеяло, которое под окнами квартиры растянули несколько мужчин. Фотографии случившегося опубликовали в инстаграм-аккаунте rodniki_54. Первым внимание на это обратил «АиФ».

На кадрах также видно, что взрослые смогли выбраться из горящей квартиры, спустившись на этаж ниже.

Внимание. Просим чувствительных людей не смотреть эти кадры

В областном МЧС подтвердили информацию о пожаре на улице Мясниковой. В сообщении службы сказано, что из квартиры, где произошел пожар, «самостоятельно эвакуировались шестеро человек». Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, в квартире сгорела мебель. Женщину и двоих детей госпитализировали с отравлением продуктами горения.