В трех районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Погибли два человека

В трех районах Ростовской области — Тарасовском, Каменском и Красносулинском — введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения природных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным министерства, к утру 3 сентября общая площадь лесных пожаров в Ростовской области составила более 521,7 гектара. Огнем повреждены по меньшей мере 64 строения, в том числе 15 жилых домов.

В областном управлении СК в свою очередь заявили, что в результате пожаров погибли два человека. Это произошло в Красносулинском и Тацинском районах области.

Из-за угрозы распространения огня из некоторых поселений эвакуировали жителей. Для них развернуты пять пунктов временного размещения, рассказали в МЧС.

В тушении огня задействована воздушная техника Минобороны, Росгвардии и МЧС.