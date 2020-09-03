Россия в рейтинге качества элит оказалась на уровне Ботсваны

Исследователи из швейцарского университета Санкт-Галлен представили первый индекс качества элит в разных странах мира (.pdf).

При составлении индекса его авторы учитывали четыре базовых параметра: экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть и политическая ценность. При оценке качества элит использовали 72 параметра, которые входят в эти группы, например, деловая активность, перераспределение благосостояния, лоббирование интересов элит, предпринимательский потенциал, барьеры для стартапов.

Всего в рейтинг вошли 32 страны. Первое место занял Сингапур, следом идут Швейцария, Германия, Великобритания и США. Китай занял в индексе 12-е место, опередив многие европейские страны, например, Францию (15-е место), Италию (17-е) и Испанию (18-е).

Россия заняла в рейтинге 23-е место, оказавшись ниже Казахстана (19-е) и Индонезии (20-е). Качество элиты в России авторы индекса оценили так же, как и в южноафриканской Ботсване (24-е).

По ряду показателей (инфляция, отношение госдолга к ВВП) Россия получила одни из самых высоких оценок среди других участников рейтинга. По таким показателям, как административная децентрализация, экономическая глобализация и барьеры для прямых иностранных инвестиций у России — наоборот, низкие оценки.

Российские элиты, пишут авторы исследования, оказались в сложном положении в отношениях с политической властью. «Политические риски от внутренних реалий и внешнего геополитического давления толкнули элиты ближе к властям, оставив меньше возможностей для увеличения ценности», — сказано в работе.