В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана войны. Это бывшие сотрудники ФСИН

Следственный комитет в Башкирии объявил о задержании двоих мужчин, подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова.

Пожилого мужчину убили в ночь на 9 июля во время разбойного нападения на его дом, расположенный в селе Леуза Кигинского района Башкирии. Нападавшие пытали ветерана, требуя от него деньги, сообщало издание ProUfu.ru со ссылкой на одного из соседей погибшего. Похищенные деньги спрятали в лесу — их нашли после задержания подозреваемых, сообщили в СК. Следователи изъяли 1,5 миллиона рублей, пишет ProUfu.ru.

Life.ru сообщает, что в убийстве подозреваются двое бывших сотрудников ФСИН 41-летний Виктор В. и 32-летний Юрий Н. (фамилии не раскрываются). По другой версии, только один из них работал в силовых органах. По данным неназванного источника Life.ru, подозреваемых задержали во время расследования других преступлений.

Иван Несмеянов воевал в составе соединений Забайкальского фронта с Японией. В ноябре 2019 года он отметил 100-летний юбилей.