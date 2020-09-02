Умерла актриса Ирина Печерникова, сыгравшая в фильме «Доживем до понедельника»

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла в Москве вечером 1 сентября, сообщает ТАСС.

Печерникова не дожила один день до своего 75-летия. О причинах смерти не сообщается.

Ирина Печерникова родилась в 1945 году в Грозном. В 1966 году она окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила в Ленкоме, Театре имени Маяковского, Малом театре.

В кино Печерникова дебютировала в 1967 году в фильме-опере «Каменный гость». Наибольшую известность актрисе принесла роль учительницы английского языка Натальи Гореловой в фильме 1968 года «Доживем до понедельника». Также она снималась в картинах «Щит и меч» (1968), «Любовь к трем апельсинам» (1970), «Города и годы» (1973), «Два капитана» (1976), «34-й скорый» (1981) и других. В 2020 году на экраны должен выйти художественный фильм «Земля Эльзы» с участием актрисы.