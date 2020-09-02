Netflix полностью локализует сервис в России

Стриминговый сервис Netflix в ближайшее время будет полностью локализован в России. Оператором сервиса на территории РФ станет .

«Спустя почти пять лет после запуска в России нашей англоязычной версии мы рады предложить пользователям наш сервис полностью на русском языке в партнерстве с „Национальной медиа группой“», — сообщили в пресс-службе Netflix.

Как уточнили в компании, к концу года у Netflix появится полностью русский интерфейс, а многие иностранные сериалы будут доступны с русской озвучкой. К этому времени на сервисе также будут доступны для просмотра около ста российских фильмов.

Netflix официально доступен в России с 2016 года. До сих пор подавляющее большинство сериалов в российской версии сервиса было доступно только на английском языке.