Минпромторг предложил отменить жалобные книги в магазинах

Минпромторг в рамках подготовил проект постановления правительства, уточняющий правила продажи товаров. Среди других изменений, ведомство предлагает исключить требование к магазинам о наличии жалобных книг.

Как пояснили в Минпромторге, жалобные книги — устаревший механизм, целесообразный лишь «в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды».

Среди других предполагаемых нововведений — запрет на фотографирование книг и журналов в магазинах, а также запрет регионам вводить ограничения на продажу каких-либо товаров, если они не предусмотрены федеральными законами.

Обязанность торговых точек иметь книгу жалоб и предложений была формально закреплена в российском законодательстве в 1998 году. При этом нормативные требования по ее оформлению до сих пор регулировались не утратившим силу приказом Минторга РСФСР от 1973 года.