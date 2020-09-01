Высшая школа экономики прекратила сотрудничество с филологом Гасаном Гусейновым. Он называл русский язык «клоачным»

Профессор Гасан Гусейнов, неоднократно привлекавший широкое внимание СМИ из-за своих резких высказываний, больше не работает в Высшей школе экономики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Источник агентства сообщил, что увольнение произошло «по соглашению сторон, цивилизованно и мирно».

Сам Гусейнов подтвердил радиостанции «Говорит Москва» информацию о своем увольнении и заявил, что у него «положительная реакция» на произошедшее.

В ноябре 2019 года Гусейнов оказался в центре скандала, после того как в своем фейсбуке написал, что в Москве нельзя найти издания на других языках, «кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике рекомендовала Гусейнову извиниться за слова, но он не стал этого делать, пояснив, что имел в виду не сам русский язык а то, как его используют СМИ и официальные лица.

В июле 2020 года, комментируя на фейсбуке высказывание американской писательницы Сьюзен Зонтаг, назвавшей «национально-освободительной борьбой чеченского народа», Гусейнов поддержал ее высказывание. ВШЭ официально заявила, что считает «неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов».