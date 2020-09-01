Умер народный артист России Борис Клюев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Малого театра.

Клюеву было 76 лет. Директор Малого театра Тамара Михайлова уточнила, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра, он играл там с конца 1960-х до середины 2010-х годов.

Клюев также снялся в более чем ста кино- и телефильмах. Среди его наиболее известных работ — роль графа Рошфора в музыкальной комедии «ДʼАртаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и Николая Воронина в ситкоме «Воронины».