Умер детский писатель Владислав Крапивин

В Екатеринбурге на 82-м году жизни умер известный советский и российский детский писатель Владислав Крапивин, сообщает ТАСС со ссылкой на его семью.

В конце июля Крапивин попал в реанимацию с пневмонией. 10 августа писателя повторно госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, где ему была проведена операция на ноге.

Владислав Крапивин родился в 1938 году в Тюмени. В 1956 году он поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета в Свердловске (ныне Екатеринбург). Первый рассказ Крапивина был опубликован в журнале «Уральский следопыт» весной 1960 года.

За 50 лет литературной деятельности Владислав Крапивин написал более 450 романов, повестей, рассказов и стихов, сообщает «Интерфакс». Среди наиболее известных его произведений — «Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и паруса», «Бегство рогатых викингов», «Тень Каравеллы», «Алые перья стрел», «Мальчик со шпагой», «Мушкетер и фея». Книги Крапивина переведены на многие языки мира. Писатель награжден Орденом Почета (2009) и премией президента РФ в области литературы и искусства (2014).

Помимо литературной деятельности, Крапивин известен как создатель юношеского отряда «Каравелла», в котором подростки занимались морским делом, журналистикой, изучали историю флота.