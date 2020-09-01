Умер чешский хоккейный тренер Милош Ржига

Бывший главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига умер на 62-м году жизни.

С середины августа он находился на лечении в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге. О причинах госпитализации не сообщалось.

Милош Ржига выступал за ряд чехословацких клубов с 1975-го по 1990 год. После завершения карьеры хоккеиста стал тренером. В России он известен по работе с клубами «Химик» (2005-2006), «Спартак» (2007-2010), «Атлант» (2010-2011), СКА (2011-2012), «Авангард» (2013-2014). Под руководством Ржиги «Атлант» стал серебряным призером КХЛ. С 2015 года он тренировал словацкий клуб «Слован», игравший в КХЛ. В 2017 Ржига был назначен тренером чешской сборной.