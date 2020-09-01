Австралия хочет заставить Facebook платить СМИ за контент. Соцсеть угрожает запретить австралийцам делиться новостями

Австралийские пользователи фейсбука и инстаграма лишатся возможности делиться местными и международными новостями, если власти Австралии примут закон, обязывающий Facebook платить СМИ за их контент.

Проект закона, о котором идет речь, был предложен в июле. Согласно ему, Facebook и Google будут обязаны платить австралийским СМИ за использование их контента, а также предоставлять им данные об активности пользователей и о работе своих алгоритмов. Проект закона направлен на защиту австралийских медиа.

«Нам остается либо полностью отказаться от новостей, либо принять систему, которая позволяет СМИ взимать с нас плату за столько контента, сколько они хотят, по цене без четких ограничений. К сожалению, так работать не может ни один бизнес», — заявил исполнительный директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уилл Истон.

Ранее проект закона также осудил Google. Корпорация заявила, что документ позволит австралийским СМИ манипулировать результатами поисковой выдачи.

По данным Университета Канберры, не менее 39% жителей Австралии получают новости через фейсбук.

Австралийские СМИ испытывают трудности из-за потери рекламной выручки. Их положение ухудшилось на фоне пандемии. В мае медиахолдинг News Corporation объявил о планах сократить рабочие места и закрыть либо перестать выпускать печатные версии 100 местных газет в Австралии.

В 2019 году Facebook запустил в США сервис Facebook News. За публикацию контента в нем СМИ могут получать оплату. В июне 2020-го Google объявил о планах запустить похожий сервис в Германии, Австралии и Бразилии.