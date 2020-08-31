Минздрав зарегистрировал в России «Фризиум». Родителям, пытавшимся купить этот препарат для детей, грозили уголовные дела

Минздрав России выдал французской фармацевтической компании Sanofi регистрационное удостоверение на противосудорожный препарат «Фризиум». Об этом сообщило медицинское издание Vademecum.

Sanofi подала документы на регистрацию препарата 30 сентября 2019 года. Минздрав планировал завершить регистрацию в марте 2020 года.

Действующее вещество препарата «Фризиум» — клобазам, оборот которого в России ограничен по закону. Раньше «Фризиум» был зарегистрирован в России, но регистрация истекла в 1997 году, и производитель не стал ее продлевать.

В 2019 году сотрудники Федеральной таможенной службы задержали двух женщин, которые заказали «Фризиум» для больных детей. Женщин заподозрили к контрабанде психотропов, но благодаря общественному резонансу их дела не получили ход.

После этого Минздрав по распоряжению премьер-министра начал закупать за границей незарегистрированные лекарства для больных детей, в том числе «Фризиум». Кроме того, ведомство предложило Sanofi восстановить регистрацию препарата в России.

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