AliExpress запустит в России доставку продуктов питания за 15-30 минут

Компания в партнерстве с сервисом запустит проект экспресс-доставки продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление компаний.

Проект «Есть!» запустят в основном приложении AliExpress. Для заказа товаров пользователям будет доступна отдельная корзина. Помимо продуктов можно будет купить бытовую химию, корма для животных, средства личной гигиены. Сервис обещает доставку за 15-30 минут.

На старте проект будет работать только в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.

Первоначально ассортимент сформируют из более 2,5 тысячи товаров, которыми торгует «Самокат». До конца года AliExpress намерен договориться о партнерстве с рядом крупных продуктовых сетей. РБК сообщает, что компания ведет переговоры с «Магнитом» и «Лентой».

AliExpress уже торгует в России продовольственными товарами на площадке Tmall. В основном это товары с длительным сроком хранения от сетей «Ашан», «Лента», «Гармония цен» и других, которые доставляют в течение двух дней.