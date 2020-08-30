Умер художественный руководитель «Смешариков» Анатолий Прохоров

Умер художественный руководитель мультипликационного проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом ТАСС сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Прохорову было 72 года. Он был одним из основателей первой негосударственной студии анимации в СССР «Пилот».

Кроме того, Прохоров — сооснователь студии компьютерной анимации «Петербург», которая известна мультсериалом «Смешарики». Художественным руководителем этого проекта Прохоров стал в 2003-м.