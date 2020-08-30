Google и Facebook отказались от планов проложить подводный кабель из США в Гонконг

Google и Facebook отказались от планов проложить подводный интернет-кабель между США и Гонконгом (Pacific Light Cable Network, PLCN). Об этом пишет Bloomberg.

Компании отозвали заявку из Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission, FCC) США и подали новую. Она предусматривает соединение с Тайванем и Филиппинами и исключает из проекта гонконгскую компанию Pacific Light Data Communication Co.

Bloomberg уточняет, что американские спецслужбы и минюст США в июне попросили FCC отклонить заявку, поскольку канал связи с Гонконгом даст Китаю возможность получить персональные данные американцев. По данным спецслужб, гонконгская Pacific Light Data связана с китайской разведкой.

Комиссар FCC Джеффри Старкс сказал, что разделяет эти опасения. Комиссия, по его словам, должна гарантировать, что «наш трафик безопасен и защищен».

Как сообщил Bloomberg представитель Alphabet (материнская компания Google), компания продолжает работу «по утвержденным каналам». Представитель Facebook перенаправил агентство в FCC.

Financial Times (FT) в июне сообщала, что Google рассматривает Сингапур как альтернативу Гонконгу в проекте PLCN.

PLCN оценивается, по данным FT, в 300 миллионов долларов. Кабель нужен, чтобы значительно ускорить передачу данных между США и Китаем.