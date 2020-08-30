Бывший стажер SpaceX подала иск о гендерной дискриминации и домогательствах в компании

Бывший стажер SpaceX Джулия Кроулифаренга подала иск, где обвинила компанию в том, что та не взяла ее на работу из мести за жалобы на гендерную дискриминацию и домогательства. Об этом сообщает Business Insider.

Кроулифаренга стажировалась в SpaceX летом 2015-го, 2016-го и 2017 года под руководством одного и того же менеджера. Кроулифаренга утверждает, что из-за его поведения на работе она чувствовала себя дискомфортно.

Так, по ее словам, менеджер позволял себе неуместные, по ее мнению, замечания. К примеру, он якобы говорил девушке: «Ты уникальна, я мог бы провести всю оставшуюся жизнь, пытаясь понять тебя».

Кроме того, как утверждает Кроулифаренга, менеджер проводил с ней рабочие встречи длительностью полтора-два часа, в то время как совещания с мужчинами-стажерами занимали 30 минут.

Во время последней стажировки Кроулифаренга сообщила о поведении своего руководителя в отдел кадров. После этого ее работа в SpaceX получила отрицательный отзыв (хотя все предыдущие якобы были положительными), а когда стажировка закончилась, компания не стала предлагать ей постоянное место.

Кроулифаренга требует компенсацию в том числе за «нервозность, депрессию, испуг, шок, боль, дискомфорт, усталость и беспокойство», которые она якобы испытывает после стажировок в SpaceX. Сумма возможной компенсации не приводится.