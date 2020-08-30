Белорусский СК за месяц завел 50 дел об угрозах депутатам, судьям и сотрудникам избиркомов

Белорусский Следственный комитет с начала августа завел 50 дел об угрозах депутатам, судьям, членам избирательных комиссий и учителям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей», — сказано в сообщении.

По всей стране зарегистрировали, как утверждает ведомство, 150 «подобных случаев».

В СК добавили, что угрозы «нередко перерастают в реальное насилие и умышленное повреждение имущества».

Так, 28 августа в Минске повредили личный автомобиль депутата белорусского парламента (имя СК не приводит). Таким образом, уверены в ведомстве, депутату отомстили «за политические взгляды и позицию».

Tut.by сообщал, что в ночь на 28 августа в Минске разбили машину депутата и победительницы конкурса «Мисс Белоруссия-2018» Марии Василевич. До этого она в своем инстаграме выложила видео с просьбой «остановить насилие и агрессию» на акциях протеста в Белоруссии, пишет Tut.by.