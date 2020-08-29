Умер актер Владимир Андреев

Народный артист СССР Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет. Об этом в фейсбуке сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Виктория Вотоновская / ТАСС

Андреев умер через два дня после того, как 27 августа отметил юбилей.

Прощание с Андреевым пройдет 2 сентября в театре имени Ермоловой. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Владимир Андреев — актер театра и кино, театральный режиссер, педагог. С 1952 года служил в театре имени Ермоловой, в том числе занимал посты главного режиссера и художественного руководителя. Преподавал в ГИТИСе, где был заведующим кафедрой актерского мастерства.

Известен по ролям в фильмах «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум».