Умер актер Владимир Андреев
Источник: Григорий Заславский
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Народный артист СССР Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет. Об этом в фейсбуке сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Андреев умер через два дня после того, как 27 августа отметил юбилей.
Прощание с Андреевым пройдет 2 сентября в театре имени Ермоловой. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Владимир Андреев — актер театра и кино, театральный режиссер, педагог. С 1952 года служил в театре имени Ермоловой, в том числе занимал посты главного режиссера и художественного руководителя. Преподавал в ГИТИСе, где был заведующим кафедрой актерского мастерства.
Известен по ролям в фильмах «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум».