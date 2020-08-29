ОАЭ прекратили экономический бойкот Израиля. Он действовал 48 лет

Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, действовавший с 1972 года. Соответствующий указ подписал президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян, сообщает агентство WAM.

Указ стал частью усилий Эмиратов по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем, пишет официальное новостное агентство ОАЭ.

После отмены экономического бойкота, как отметило WAM, предприниматели и компании из ОАЭ смогут проводить финансовые и торговые операции с израильским бизнесом. Израиль может ввозить в ОАЭ любые товары, торговля которыми разрешена в этой стране.

Израиль и ОАЭ 13 августа договорились о полной нормализации двусторонних отношений в рамках сделки, заключенной при посредничестве президента США Дональда Трампа.

31 августа, как сообщает Reuters, авиакомпания El Al Israel Airlines готовится совершить первый перелет между Тель-Авивом и Абу-Даби. На самолете прибудет делегация Израиля и высокопоставленные чиновники администрации президента США. Ожидается, что в Абу-Даби проведут переговоры, чтобы закрепить достигнутые договоренности между ОАЭ и Израилем.

Объединенные Арабские Эмираты стали третьей арабской страной, решившей заключить мирное соглашение с Израилем. Первым был Египет в 1979 году, второй стала Иордания в 1994 году.