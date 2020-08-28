Выдача ипотечных кредитов в июле выросла до рекордных 362 миллиардов рублей
Источник: Банк России
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В июле 2020 года российские банки выдали ипотечных кредитов на 362 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ.
Как отмечает «Коммерсант», показатель обновил рекорд декабря 2019-го, когда жилищных кредитов в России выдали на 345,1 миллиарда рублей.
С начала года россиянам выдали ипотеку в общей сложности на 1,8 триллиона рублей, что на 21,3% больше, чем за семь месяцев 2019-го.
Совокупный портфель ипотечных кредитов российских банков в июле впервые в истории превысил восемь триллионов рублей, добавляет РИА Новости. Рублевых кредитов на жилье в России выдано в общей сложности на 8,1 триллиона рублей, валютных — 20,7 миллиарда.
Средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке в России снизилась в июле до 7,28%, обновив исторический минимум.