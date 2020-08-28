Виктор Шкулев выкупил долю американской Hearst в сети городских порталов, в которую входят «Фонтанка», E1 и НГС

Виктор Шкулев купил у американской Hearst ее долю в сети городских порталов, в которую входят 43 городских сайта, в том числе петербургская «Фонтанка», E1 из Екатеринбурга и новосибирский НГС.

Сумма сделки, в рамках которой Шкулев стал владельцем 99% ООО «Сеть городских порталов», не разглашается, сообщается лишь, что она была совершена за счет собственных средств бизнесмена. Сейчас сеть городских порталов работает под брендом Shkulev Media Holding.

Источник «Коммерсанта», пожелавший остаться неназванным, предположил, что у сделки может быть политический подтекст — сайты обвиняли в том, что они работают на средства американских инвесторов и продвигают выгодную именно им точку зрения.

Сам Шкулев утверждает, что сделка носит сугубо коммерческий характер и у нее нет политической подоплеки.

На сайте Hearst Shkulev Media сообщается, что совокупная аудитория проектов подразделения Hearst Shkulev Digital, в которое до сделки входила сеть региональных сайтов, составляет 105 миллионов уникальных пользователей в месяц. В Hearst Shkulev Digital также входят, в числе прочего, Elle.ru, Starhit.ru, MarieClaire.ru, Psychologies.ru, Woman.ru, MAXIMonline.ru и VokrugSveta.ru. Также группа Hearst Shkulev является издателем глянцевых журналов Maxim, Elle, Marie Claire, Womanʼs Day, телегида «Антенна-Телесемь».

До 2015 года Шкулев владел половиной Hearst Shkulev Media. Затем его доля в холдинге выросла до 80% из-за закона, ограничивающего долю иностранных акционеров в российских СМИ.