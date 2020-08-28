В российских школах отменят единый звонок с урока

В новом учебном году в российских школах в целях профилактики коронавируса не будет единого звонка и общих перемен для всех классов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамары Романовой.

Как пояснила Романова, во всех школах для разных классов будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, а также питания в столовой.

«Будут открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности», — сообщила чиновница.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, сообщили, что доступ родителей в здание школы в новом учебном году будет ограничен. Родительские собрания будут проводиться онлайн.

Из-за пандемии коронавируса в России очные занятия в школах с конца марта были отменены — учеников до конца учебного года перевели на дистанционное обучение.

Новый учебный год начнется в очном формате 1 сентября. При этом в некоторых регионах школьные линейки или отменят, или проведут в ограниченном формате.