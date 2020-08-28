США обнаружили российскую подлодку у берегов Аляски. В России пояснили, что это учения

Северное командование Вооруженных сил США объявило об обнаружении вблизи берегов Аляски российской подводной лодки.

«Командование ведет тщательный мониторинг российской подлодки, всплывшей сегодня около Аляски. Мы внимательно следим за интересующими нас судами, в том числе за иностранными военно-морскими судами, в зоне нашей ответственности», — заявили американские военные в твиттере.

Как уточнили в ведомстве, подлодка всплыла в международных водах, за пределами территориальных вод США. Она не подавала каких-либо запросов об оказании помощи, но в случае необходимости американские военные готовы оказать помощь, добавили в Северном командовании.

Российские военные пока официально не комментировали произошедшее, однако источник РИА Новости в Тихоокеанском флоте заявил, что никакой нештатной ситуации с подлодкой нет. По словам собеседника агентства, всплывшая у берегов Аляски подлодка — это атомный подводный крейсер «Омск», который участвует в учениях.

27 августа Минобороны РФ сообщало о тактических учениях Тихоокеанского флота в акватории Берингова моря при участии ракетного крейсера «Варяг» и атомного подводного крейсера «Омск».