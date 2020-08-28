Росатом ограничил доступ к документальному фильму об испытаниях «Царь-бомбы» на YouTube. Его рассекретили неделю назад

Обновлено. В Росатоме сообщили, что фильм не был удален с YouTube, а просто находится по другому адресу. При этом днем 28 августа доступ к нему сначала был возможен только по прямой ссылке. Позднее его снова сделали свободным.

Росатом ограничил доступ на YouTube к документальному фильму об испытаниях «Царь-бомбы», который был впервые выложен в свободный доступ неделю назад.

Сначала фильм стал доступен для просмотра только по ссылке, а затем доступ к нему ограничили еще больше — теперь его могут посмотреть только те пользователи, которые получили приглашение.

Как отмечает TJournal, при этом фактически фильм все равно можно свободно посмотреть, так как его копии остались на каналах других пользователей.

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Фильм про «Царь-бомбу» был выложен 21 августа, в ознаменование 75-летия атомной промышленности. В нем показывается весь путь бомбы — от начала создания до детонации.

«Царь-бомба» разрабатывалась в СССР с 1956 по 1961 год. Это был экспериментальный образец, не предназначенный для серийного производства — его основной задачей было психологическое влияние на США. 30 октября 1961 года она была взорвана в ходе испытаний над Новой Землей. Мощность взрыва составила 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте — почти в три тысячи раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Нагасаки.