РЕН ТВ сообщил о дорожной аварии с участием автомобиля замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова

Автомобиль заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Евкуров был на пассажирском сидении. Авария произошла на 1-й Дубровской улице, утверждает РЕН ТВ.

Как говорит на видеозаписи очевидец аварии, автомобиль с проблесковыми маячками двигался на красный сигнал светофора и столкнулся с ехавшим на зеленый свет автомобилем.

О ДТП с участием автомобиля, «который числится за заместителем министра обороны», также рассказал источник ТАСС. По данным собеседника агенства, пострадавших нет, РЕН ТВ о пострадавших тоже не сообщает.

Как пишет телеграм-канал 112, автомобиль, с которым столкнулась, предположительно, машина Евкурова, «зацепил женщину с ребенком». Ребенок попал в больницу с сотрясением мозга, утверждает 112.

Евкуров стал заместителем министра обороны РФ в 2019 году, до этого он был президентом Ингушетии.