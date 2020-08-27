В Минске задержали около 20 журналистов
Источник: Tut.by
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Обновление. Всех российских журналистов, задержанных в Минске, отпустили после приезда консула России, сообщает «МБХ медиа».
На площади Свободы в Минске задержаны 15 журналистов, сообщает Tut.by. По данным Reuters, задержаны около 20 человек.
Среди задержанных журналистов — сотрудники «Радио Свобода», ТАСС, РИА Новости, «Би-би-си», Associtated Press, Reuters и ряда белорусских изданий. Их отвезли в Октябрьский РУВД Минска для проверки документов.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила «Интерфаксу», что журналистов задержали «для выяснения личностей».
Представитель МВД сообщила, что сотрудники зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД Беларуси, будут отпущены.