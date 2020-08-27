В Минске 30 человек с болгарками ворвались в посольство Ливии

В Минске группа из примерно 30 человек попыталась взять штурмом посольство Ливии. Об этом сообщает Tut.by.

Нападавшие были вооружены болгарками, они перепрыгнули через забор, после чего попытались проникнуть в здание.

Сотрудники находящегося рядом посольства Молдовы вызвали милицию, приехавшие сотрудники ОМОНа проверили у нападавших документы, после чего покинули территорию по просьбе самих сотрудников ливийской дипмиссии.

Как написал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, происходящее, возможно, связано с в Ливии. Сейчас дипмиссия в Белоруссии состоит из дипломатов, представляющих армию фельдмаршала Халифы Хафтара. Нападавшие, соответственно, могут быть сторонниками признанного ООН Правительства национального единства.

Месяц назад неизвестные под руководством бывшего военного атташе посольства уже предпринимали попытку штурма. После этого МИД Ливии заключил договор с частной охранной организацией из России.