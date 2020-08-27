«Россия 24» анонсировала большое интервью Путина «по актуальным темам»

В эфире телеканала «Россия 24» в четверг в 14:00 покажут «большое интервью президента РФ Владимира Путина» Сергею Брилеву «на актуальные темы». Соответствующий анонс появился на сайте ВГТРК — Vesti.ru — менее чем за три часа до запланированного интервью.

Пресс-служба Кремля о подготовке «большого интервью» не сообщала.

Владимир Путин традиционно раз в год проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов, а также прямую линию, во время которой вопросы президенту задают жители страны. Весной 2020 года Путин несколько раз выступал с обращениями в связи с пандемией COVID-19.