Нарушителям скорости в Эстонии разрешат делать «успокоительную остановку» на обочине. Это избавит их от штрафа

В Эстонии введен новый тип наказания для нарушителей скоростного режима — успокоительная остановка. Соответствующее предложение правовой комиссии парламента 27 августа поддержало правительство страны, сообщает «Интерфакс».

В соответствии с новыми правилами, водитель, который превысил скорость не более чем на 20 километров в час, сможет не платить штраф, а произвести остановку на 45 минут, чтобы отдохнуть и успокоиться. Это можно будет сделать либо в специально отведенных местах, либо просто на обочине.

Нововведения вступят в силу с 1 декабря.

Сейчас за небольшое превышение скорости в Эстонии назначается штраф, сумма которого в евро рассчитывается как количество превышенных километров в час, умноженное на три.

С сентября 2019 года «успокоительная остановка» вместо штрафа применялась в качестве эксперимента. В полиции сообщали, что эта идея появилась после многочисленных опросов водителей — оказалось, что небольшие штрафы, которые автоматически приходят по почте, не мотивируют их менять поведение на дорогах, а потерянное время, например, при составлении протокола на месте с большей вероятностью поменяет их привычки.