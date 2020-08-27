Forbes удалил статью о зачислении дочери Игоря Шувалова на бюджет МГУ. ВЭБ (его возглавляет Шувалов) стал требовать того же от других изданий

Журнал Forbes удалил со своего сайта статью (кэш) о том, что дочь бывшего вице-премьера РФ и председателя ВЭБа Игоря Шувалова поступила на бюджетное отделение психологического факультета МГУ.

В статье за авторством Андрея Злобина и Владимира Моторина, вышедшей 26 августа, сообщалось, что фамилия полной тезки Анастасии Шуваловой, дочери Игоря Шувалова, попала в список абитуриентов, зачисленных на бюджетное отделение факультета психологии МГУ, хотя на ЕГЭ она получила на 100 баллов меньше , чем остальные абитуриенты. В пресс-службе МГУ сообщили, что Шувалова попала в список «случайно», на самом деле она зачислена на платной основе. После обращения журналистов имя Анастасии Шуваловой убрали из списка. Уже после выхода материала в пресс-службе ВЭБа сообщили, что дочь Игоря Шувалова зачислена на факультет психологии МГУ на коммерческой основе . В качестве доказательства компания предоставила копию контракта от 21 августа, заключенного между вузом и абитуриентом.

После удаления статьи журнал Forbes выпустил новый материал под заголовком «Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе». В заметке среди прочего опубликовано примечание от имени главного редактора Forbes Николая Мазурина. Он рассказал, что редакция удалила первую статью «вследствие собственной ошибки».

В первой версии статьи, говорит Мазурин, отсутствовала информация о том, что Анастасия Шувалова подписала контракт на платное обучение до того, как ее имя появилось в списке абитуриентов, зачисленных на бюджетное отделение. По словам Мазурина, редакция узнала об этом уже после выхода материала.

«В соответствие с правилами редакции мы удаляем материалы только в случае, если изложенная в них информация не соответствует действительности, — объяснил главред Forbes. — Формально в первой статье вся информация была верной, но из-за отсутствия данных о коммерческом контракте у читателей могла сложиться неверная трактовка и интерпретация событий». Мазурин подчеркнул, что журналисты не дождались важных комментариев одной из сторон — членов семьи Игоря Шувалова. Главный редактор Forbes извинился перед читателями.

Шеф-редактор сайта журнала Forbes Владимир Моторин написал в фейсбуке, что решил уволиться из издания после того, как руководство журнала удалило материал о дочери Шувалова. Моторин рассказал, что пресс-служба ВЭБа требовала удалить статью и публично извиниться перед Анастасией Шуваловой, грозя подать на Forbes в суд. Спустя несколько минут пост Моторина пропал из открытого доступа, а через два часа после публикации появился вновь.

После того, как Forbes удалил первый материал о дочери Игоря Шувалова, редакция «Медиазоны» получила письмо от пресс-службы ВЭБа. Представители компании попросили издание «убрать с сайта репост» материала Forbes. «Делать этого мы, конечно, не будем», — заявили в «Медиазоне». Похожее письмо получила редакция телеканала «Дождь», которая также отказалась удалять материал.