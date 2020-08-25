Семь обвиняемых по делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске получили от семи до девяти лет колонии

Ленинский районный суд Иркутска приговорил семерых фигурантов дела о массовом отравлении «Боярышником» в 2016 году к срокам от семи до девяти лет колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В общей сложности обвиняемые получили 56 лет и шесть месяцев колонии. Их признали виновными по части 3 статьи 238 УК Ф (производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек).

Как уточняет «Интерфакс», по девять лет колонии каждый получили бизнесмен Рахман Мехдиев и таксист Сулейман Рустамов. По данным следствия, Мехдиев купил у Рустамова метиловый спирт, разлил его в 870 бутылок по 250 миллилитров и отдал на продажу в свой павильон.

Работавшая в павильоне продавцом Юлия Мелентьева получила восемь лет и шесть месяцев колонии.

В декабре 2016-го в Иркутске 123 человека отравились концентратом для ванн «Боярышник», 78 из них умерли. Концентрат они употребляли вместо алкоголя (спиртосодержащую продукцию на тот момент можно было купить свободно), в «Боярышнике» должен быть этиловый, а не метиловый спирт, который смертельно опасен для человека.

После массового отравления в Иркутске продажу жидкостей с содержанием спирта выше 25% запретили.