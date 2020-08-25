РПЦ сменила главу Белорусской православной церкви

Синод Русской православной церкви освободил от должности экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла. Об этом сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда.

Как пояснил Легойда, Павел сам попросил об освобождении от должности. Теперь он назначен главой Кубанской митрополии. Экзархом всея Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.

На заседании Синода, передает «Интерфакс», также были одобрены действия митрополита и других клириков церкви в Белоруссии, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия.

Митрополит Павел был экзархом всея Беларуси с 2013 года.

Павел на следующий день после президентских выборов в Белоруссии, вслед за патриархом Кириллом, поздравил Александра Лукашенко с победой. Позже, как заявляли в его пресс-службе, увидев видеозаписи жестких действий ОМОНа при разгоне протестующих, он попросил прощения за поздравление. Впоследствии митрополит призывал Лукашенко остановить насилие, а протестующих — не подстрекать милицию.