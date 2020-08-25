Москва окончательно отказалась от троллейбусов. В городе оставят только один троллейбусный маршрут

С 25 августа все регулярные троллейбусные маршруты Москвы переведены на электробусы и автобусы, сообщил ТАСС гендиректор «Мосгортранса» Леонид Антонов.

Последними маршрутами, на которых до последнего времени ходили троллейбусы, были № м4, 28, 59, 60, 64, 72.

«Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом», — заявил Антонов.

По его словам, московская мэрия решила «в знак уважения» оставить в городе навсегда один троллейбусный маршрут — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Он выбран неслучайно — на Новорязанской улице в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк. Обкатка маршрута запланирована на сентябрь, на нем будут ходить два ретротроллейбуса.