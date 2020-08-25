Курс евро поднялся выше 89 рублей впервые за пять месяцев

Курс евро на Московской бирже вечером 25 августа поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта, передает «Интерфакс».

К 18:20 мск евро стоил 89,08 рубля, что на 1,1 рубля выше уровня предыдущего закрытия. Доллар к этому же времени стоил 75,3 рубля, подорожав на 65 копеек.

По мнению экспертов, опрошенных «Интерфаксом», рубль дешевеет по отношению к мировым валютам на фоне «увеличения политических рисков вокруг России».