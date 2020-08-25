ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий в качестве шоколада в России и в Западной Европе
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении производителя шоколада Lindt. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
Как подчеркнули в ФАС, шоколад, который продается под брендом Lindt в России, качественно отличается от такого же шоколада, реализуемого в Западной Европе. При этом при продвижении шоколада в Lindt делают акценты на давние традиции производства и гарантированное качество продукции.
В рамках возбужденного административного дела компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
«Позиционирование товаров и услуг под обозначениями „стандарт“, „традиции“, „качество“ того или иного региона давно вошли в практику маркетингового продвижения во всем мире. Однако, когда производители предлагают российским потребителям по разным причинам адаптированные товары и не информируют их об этом, ведомство видит в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства», — отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.
ФАС указывала Lindt на нарушения еще в декабре 2019 года, однако с тех пор они так и не были устранены.
В июле ФАС возбудила аналогичное административное производство против российской дочки Procter&Gamble. Компания продавала в России стиральные капсулы Ariel, по качеству отличающиеся от западноевропейских, без соответствующей маркировки.