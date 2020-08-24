В Париже футбольные фанаты устроили беспорядки после проигрыша ПСЖ в Лиге чемпионов. Задержаны 148 человек

По меньшей мере 148 человек задержаны за участие в беспорядках, устроенных футбольными болельщиками вечером 23 августа в Париже, сообщает префектура полиции французской столицы.

Беспорядки начались после того, как в Лиссабоне завершился финал Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ проиграл немецкой «Баварии» со счетом 0:1.

Болельщики парижского клуба наблюдали за игрой на экранах, установленных на стадионе «Парк де Пренс». После они стали жечь файеры, громить близлежащие магазины и автомобили. Беспорядки продолжились на Елисейских полях. Полиция применила против болельщиков слезоточивый газ.