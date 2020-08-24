Светлану Алексиевич вызвали на допрос по уголовному делу о создании координационного совета оппозиции

Писательницу Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Беларуси в рамках расследования уголовного дела о создании координационного совета оппозиции.

Также на допрос был вызван бывший министр культуры Павел Латушко — как и Алексиевич, он входит в президиум совета.

Ранее из участников президиума координационного совета в СК на допросе побывали Максим Знак, Сергей Дыленский и Лилия Власова. Они проходят по делу как свидетели. Всего в президиуме совета семь человек.

Уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции было возбуждено утром 20 августа. Оно расследуется по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.